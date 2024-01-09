Собянин: в 2023 году в Москве привели в порядок 220 памятников архитектуры

Среди отреставрированных объектов - здание Театра эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, исторический павильон №66 на ВДНХ и другие

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более 200 памятников архитектуры отреставрировали в 2023 году в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"В 2023 г. привели в порядок и вернули исторический облик еще 220 памятникам архитектуры разных эпох. Это наш вклад в реализацию национального проекта "Культура", - написал мэр.

Собянин отметил, что среди отреставрированных памятников архитектуры - здание Театра эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, исторический павильон №66 на ВДНХ, монумент "Покорителям космоса", а также фасады Нового собора и древние башни Донского монастыря.

Мэр подчеркнул, что за последние 13 лет были приведены в порядок 2,1 тыс. объектов культурного наследия. "Символический рубеж - 2000 - был достигнут в начале 2023 г. "Юбилейным" стал Дом Пантелеева на Земляном Валу, д. 56, стр. 3.", - говорится в публикации.

Собянин также рассказал, что еще 500 памятников архитектуры находятся на реставрации в этом году.

"В Москве с ее богатейшим наследием разных эпох и стилей реставрация является бесконечным процессом сохранения памяти прошлых веков. И одновременно - бесценным вкладом в настоящее и будущее родного города", - заключил мэр.