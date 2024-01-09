Театр имени Маяковского запустил видеопроект с участием артистов, писателей и блогеров

В рамках проекта гости обсуждают современный театр и его зрителей, детский театр, сотрудничество культуры с бизнесом, театральный этикет и современную драматургию

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Театр имени Маяковского запустил специальный проект - видеоподкаст "Маяковское чаепитие" с участием артистов, режиссеров, писателей и блогеров. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Артисты, режиссеры, писатели, психологи, блогеры и руководители крупных брендов встречаются, чтобы поговорить о современном театре и его зрителях, детском театре, сотрудничестве культуры с бизнесом, театральном этикете и современной драматургии", - говорится в сообщении.

Первый выпуск уже представлен в сообществе театра в VK, там же позднее появятся еще три. В первом выпуске, который назвали "Современная проза в театре", приняли участие художественный руководитель Театра имени Маяковского Егор Перегудов, режиссер Сергей Тонышев, драматург Дмитрий Данилов, писательница Ася Володина и издатель Елена Шубина. "Герои обсуждают, как меняется русская литература, влияет ли на судьбу книги театральная постановка и нужно ли читать оригинальный текст перед походом в театр", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в театре, второй выпуск запланирован на 19 января, третий - 16 февраля и четвертый - 1 марта. Выпуск "Театр и бизнес", как планируется, объединит представителей искусства и бизнеса, которые обсудят, в частности, что общего у театра и крупных корпораций и чем они могут помочь другу.

"О том, как правильно ходить в театр, как подготовиться к спектаклю, театральном дресс-коде и правилах этикетах в выпуске "Как ходить в театр" расскажут заслуженные артистки России, актрисы Театра Маяковского Дарья Повереннова и Галина Беляева, эксперт по современному этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова и блогер Татьяна Брухунова", - говорится в сообщении. Завершающий выпуск "Театр и дети" будет посвящен юным зрителям. Его участники посоветуют, как выбрать спектакль для ребенка и подготовить его к походу в театр, обсудят влияние театральных постановок на детей.