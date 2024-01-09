В Грозном завершили реставрацию здания театра юного зрителя

В учреждении появились библиотека, лекционная комната, музей, столовая и зрительный зал на 200 мест

ГРОЗНЫЙ, 9 января. /ТАСС/. Масштабную реставрацию здания Чеченского театра юного зрителя завершили в Грозном. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"По инициативе Айшат Кадыровой (вице-премьер регионального правительства) ТЮЗу выделено здание бывшего Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова после масштабной реставрации. Под ее чутким руководством специалисты превратили объект культуры в настоящее детское царство. В нем наши юные жители проникнутся атмосферой добрых сказочных постановок", - написал Кадыров.

Глава Чечни также сообщил о завершающей стадии реконструкции дворца торжеств в центре Грозного. "Место, где находится дворец, очень удобно для проведения крупных праздничных мероприятий - свадеб, авторских вечеров, банкетов по случаю дня рождения и других ярких программ. Все отделочные работы на стадии завершения. Уже приобретена мебель, установлена необходимая техника, налажена вентиляция", - рассказал Кадыров.

Модернизацию здания проводили по нацпроекту "Культура". В учреждении появились библиотека, лекционная комната, музей, столовая и зрительный зал на 200 мест.