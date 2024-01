Lucasfilm анонсировала продолжение сериала "Мандалорец" в формате фильма

Производство картины начнется в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Киностудия Lucasfilm, принадлежащая The Walt Disney Company, анонсировала производство в 2024 году еще одного полномеражного фильма из саги "Звездные войны" (Star Wars). Работу над картиной "Мандалорец и Грогу" (The Mandalorian and Grogu) возглавит режиссер Джон Фавро.

"Я люблю рассказывать истории о богатом мире, созданном Джорджем Лукасом (автор космической саги, режиссер и сценарист Джордж Лукас - прим. ТАСС)", - приводит во вторник слова Фавро сайт студии.

Он добавил, что "перспектива перенести Мандалорца и его ученика Грогу на большой экран завораживает". Мандалорец является героем одноименного сериала (The Mandalorian, 2019 - н. в.) от Lucasfilm, режиссером, сценаристом и продюсером которого также является Фавро.

