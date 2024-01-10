В ассортименте музея-заповедника Волгограда в 2024 году появится свекольный кофе

В списке сувенирной продукции "Старой Сарепты" уже значатся более 100 наименований

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. Свекольный кофе в 2024 году появится в ассортименте государственного музея-заповедника "Старая Сарепта" в Волгограде, сообщила ТАСС начальник информационного отдела учреждения Татьяна Рвачева.

"У сувениров музея-заповедника "Старая Сарепта", особенно гастрономических, своя душа, история и свой неповторимый сарептский колорит. К 2024 году "Старая Сарепта" готовит новый уникальный и полезный продукт - свекольный кофе, который должен стать изюминкой ассортимента", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сегодня в списке сувенирной продукции "Старой Сарепты" более 100 наименований, среди которых продукция с горчичным маслом и нардеком (арбузный мед), ставшими символами "Сарепты", а также недавно появившиеся сгущенка из арбузного меда и сгущенка из дыни. В 2020 году музей-заповедник "Старая Сарепта" запатентовал арбузный кофе, позже на региональном уровне он был признан лучшим туристическим гастрономическим сувениром. Арбузный кофе производят эксклюзивно для "Старой Сарепты" по рецепту второй половины XVIII века. Готовить его начали на территории колонии гернгутеров Сарепта, на месте которой сейчас расположен музей-заповедник.

Музей "Старая Сарепта" в Волгограде был создан в 1989 году на базе сохранившегося историко-архитектурного комплекса немецкой колонии Сарепта. Он является объектом исторического и культурного наследия федерального значения. Музей-заповедник - крупный культурный, туристический, научно-исследовательский и методический центр Волгограда. Он занимает площадь 7,1 га, включает 26 строений, из которых 23 памятника федерального значения XVIII-XX веков.