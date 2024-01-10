Уникальная икона-ставротека XIX века пополнила фонд Кирилло-Белозерского музея

Ковчег для креста и иконок меднолитой пластики ранее находился в частной коллекции, экспонат изъяли на границе как незадекларированный, а затем по решению суда обратили в доход государства

ТАСС, 10 января. Уникальная икона-ставротека с врезным крестом "Распятие Христово с предстоящими и избранными иконами" конца XIX века пополнила коллекцию Кирилло-Белозерского музея-заповедника (расположен в Кириллове Вологодской области). Такие иконы использовали староверы, в коллекции музея это первый подобный экспонат, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

"Ставротеки иначе называют иконами-врезками. Это памятники старины, сохраненные в среде староверов. Иконы с врезанными в них медными крестами. Доска, в которую они врезаны, служит декоративным оформлением пластического элемента, занимающего промежуточное место между иконами и объемными киотами. Ставротеки ставили в красный угол. Такая икона становилась семейной реликвией и передавалась из поколения в поколение. В нашей коллекции это первый памятник такого рода. И безусловно, он имеет художественную, научную и историко-культурную музейную значимость", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

По его словам, икону передало в фонд музея управление Минкультуры России по Северо-Западному округу. Этот ковчег для креста и иконок меднолитой пластики ранее находился в частной коллекции и был изъят на границе как незадекларированный. По решению суда предмет обратили в доход государства, ставротека стала культурным наследием страны.

Экспонат дополнит музейную коллекцию "Металл" и будет использован для формирования новых выставок и экспозиций. По словам заместителя директора музея Светланы Смирновой, сейчас икона готовится к реставрации. Она поступила в фонд музея с загрязнениями, потертостями, следами клея на тыльной стороне и дефектами отливки креста. Живопись на деревянном щите сохранилась фрагментами. Икона выполнена в техниках литья и темперы, ее размер - 35 на 25,5 см, толщина - 3 см. Икону законсервируют и отреставрируют реставратор по металлу и художник-реставратор темперной живописи Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Основанный в 1397 году монахом Кириллом Кирилло-Белозерский монастырь, на территории которого 100 лет назад был создан музей-заповедник, является крупнейшим православным монастырем-крепостью из дошедших до нас со времен Древней Руси. Крепость является вершиной средневекового фортификационного искусства. Состоит из 11 каменных церквей, колокольни, двух трапезных, двух больниц, жилых и хозяйственных построек, находящихся в окружении двойного кольца крепостных укреплений XVI и XVII веков. Ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.