На юге Красноярского края пройдет международный фестиваль этномузыки в июле 2024 года

Заявочная кампания на конкурсную программу для музыкантов и танцоров начнется с 15 января

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири" пройдет на юге Красноярского края в Шушенском с 11 по 14 июля 2024 года. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил министр культуры региона Аркадий Зинов.

"XX Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" в этом году пройдет с 11 по 14 июля", - сообщил Зинов.

Заявочная кампания на конкурсную программу для музыкантов и танцоров начнется с 15 января. По информации организаторов, в рамках фестиваля пройдут концерты, лекции, мастер-классы, мини-спектакли. "В 2023 году фестиваль живого фолка собрал 77,5 тыс. гостей. В этом мы готовимся принять не меньше посетителей и обеспечить им комфорт, безопасность и насыщенную культурную программу на протяжении четырех фестивальных дней", - пояснили в оргкомитете.

Первый "Мир Сибири", до 2012 года носивший название "Саянская кольцо", прошел в 2003 году. Фестиваль включен в нацпроект "Культура". В 2023 году в рамках фестиваля прошло более 300 мероприятий. Гран-при конкурса получил дуэт VDOME из Москвы. Специальный приз жюри присудило фольклорному ансамблю "Гусельки" из Омска.