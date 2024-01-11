В Петербурге признали памятником Дом гидрографического управления начала XX века

В настоящее время здание находится в собственности и в аренде юридических лиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Здание Главного гидрографического управления Морского ведомства в Санкт-Петербурге, где в начале XX века создавались морские карты России, признали региональным памятником. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

"Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова Дом Морского Ведомства (Главного гидрографического управления) на Новочеркасском проспекте, 1, литера А включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Здание в стиле модерн с элементами фахверка было построено на Охте в 1909 году по проекту гражданского инженера Николая Малеина. В доме разместили гидрографическое управление, которое было сформировано в конце XIX века в составе Морского ведомства. Основной функцией гидрографического управления была опись российских морей в геодезическом, гидрографическом, метеорологическом и магнитном отношениях. При картографической части состояли редакция карт, чертежная, граверная, литография, печатная и фотометаллотипная мастерские.

Управлению была подчинена также учрежденная в 1752 году Мастерская мореходных математических и физических приборов, на месте которой впоследствии создавались корпуса завода Штурманских приборов.

По данным пресс-службы, в настоящее время здание, где размещалось управление, не жилое, оно находится в собственности и в аренде юридических лиц. Статус объекта культурного наследия защищает здание от сноса и существенного изменения облика, все работы в доме должны вестись по согласованию с органами охраны памятников.