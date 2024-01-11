В Кисловодске приступили к съемкам фильма "Аутсорсинг"

Действие кинокартины происходит накануне принятия Россией моратория на смертную казнь

ПЯТИГОРСК, 11 января. /ТАСС/. Съемки многосерийного художественного фильма под рабочим названием "Аутсорсинг" начались в Кисловодске, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Кисловодск снова стал съемочной площадкой. <...> Кинокомпания "Гранат Арт" по заказу продюсерской компании "Среда" приступила к работе над фильмом под рабочим названием "Аутсорсинг", - сказал Моисеев.

По его словам, режиссер-постановщик картины - Душан Глигоров, оператор-постановщик - Батыр Моргачев. Действие фильма происходит в 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь. Съемки фильма в Кисловодске продлятся около месяца.

"Кисловодск регулярно становится местом съемок различных жанров кино. Архитектура, природа и улицы нашего города постоянно привлекают большое внимание кинематографистов, а мы всегда рады таким гостям. Различные локации города позволяют комфортно разместить съемочные группы для насыщенных и атмосферных кадров. Все это только позволяет нашему городу набирать еще большую популярность", - рассказал глава Кисловодска.