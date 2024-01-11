В Приморье намерены организовать выставку работ Фаберже из Музеев Московского Кремля

В 2024 году музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева планирует провести около 50 выставок

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева осенью представит выставку экспонатов, предоставленных Музеями Московского Кремля, в том числе коллекцию изделий работы Карла Фаберже, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Шестой год московские коллеги дают возможность жителям и гостям Владивостока увидеть шедевры из сокровищниц ведущего музея страны, предметы, рассказывающие о феномене России как о самом большом государстве мира, которым она остается уже более трех столетий. За несколько лет в рамках совместного проекта было показано более 700 предметов - живопись и графика, оружие и награды, предметы религиозного культа и ювелирное искусство. <…> На этот раз коллеги из Музеев Московского Кремля привезут целую коллекцию изделий Карла Фаберже, в том числе и знаменитые яйца, давно ставшие одной из вершин мирового ювелирного искусства", - сообщили в музее.

В 2024 году музей-заповедник планирует организовать и провести около 50 выставок. В феврале Государственный музей изобразительного искусства имени А. С. Пушкина предоставит экспонаты выставки произведений искусства древнего Египта. В мае откроется выставка "Сны Сибири", в июне - выставка, посвященную 30-летию со дня возвращения Александра Солженицына в Россию. Первым русским городом, встретившим знаменитого писателя, стал тогда Владивосток.