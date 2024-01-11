Мариупольский драмтеатр получил оборудование на сумму более 9 млн рублей

Как отметила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина, у театра появилась возможность проведения мероприятий, соответствующих современным техническим требованиям

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Мариупольский драмтеатр получил новое оборудование от Президентского фонда культурных инициатив на сумму более 9 млн рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила вице-премьер Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

"Мариупольский республиканский академический ордена "Знак почета" русский драматический театр получил новое оборудование на сумму свыше 9 млн рублей: Президентский фонд культурных инициатив продолжает обновлять материально-техническую базу учреждений культуры ДНР", - отметила Толстыкина.

Вице-премьер республики добавила, что благодаря поддержке фонда у театрально-концертных организаций региона появилась возможность проведения мероприятий, соответствующих современным техническим требованиям.