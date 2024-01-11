В Москве в рамках V Зимнего фестиваля искусств пройдут 18 концертов

Гала-концерт в честь закрытия фестиваля проведут в Зарядье

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Программа Пятого Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета в этом году расширилась, жители столицы смогут посетить 18 концертов в рамках фестиваля. Об этом сообщил генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.

"В этом году мы расширили программу [фестиваля], она будет идти целый месяц. Мероприятия в Москве и в Сочи будут отличаться, первым концертом в Москве будет вечер музыки Александра Зацепина. Его композиции нам знакомы с детства. Гала-концерт в честь закрытия фестиваля проведут в Зарядье. Мы решили сделать сочетание итальянско-австрийской музыки. Для слушателей исполнят композиции Россини и Шуберта, также будет музыка Тартини", - сказал Гринченко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению V Зимнего международного фестиваля искусств в Москве.

"Итого пройдут 18 концертов, обычно в течение предыдущих фестивалей мы организовывали 12-13. В этом году проектов стало больше, как и площадок, и на каждой из них зрителей ждет насыщенная программа", - добавил он.

Он также отметил, что в рамках фестиваля в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 13 января будет организован проект "Музыка страны от края и до края". "В первой части народный артист СССР Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" исполнят секстет Петра Чайковского "Воспоминание о Флоренции". Также зрителям покажут видеоклипы, которые создавались в рамках проекта "Музыка страны от края и до края". Мы реализовали его совместно с Русским географическим обществом. Съемки велись в том числе на полуострове Рыбачий в Мурманской области, на Куршской косе в Калининградской области и в других живописных локациях", - сказал Гринченко.

По его словам, в "Башмет центре" в рамках фестиваля также пройдут концерты, посвященные Чайковскому.

ТАСС является официальным информационным партнером фестиваля.