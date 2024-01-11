THR: режиссер "Доктора кто" и "Шерлока" снимет новую полнометражную часть Star Trek

По данным журнала, события ленты развернутся за десятилетия до истории, рассказанной в фильме 2009 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Британский режиссер Тоби Хэйнс, известный по сериалам "Доктор кто" (2005 - н. в.) и "Шерлок" (2010-2017), снимет новую полнометражную часть научно-фантастической серии фильмов Star Trek ("Звездный путь") спустя восемь лет после выхода предыдущей. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Он уточняет со ссылкой на представителей американской кинокомпании Paramount Pictures, которая владеет правами на киновселенную, что события ленты развернутся за десятилетия до истории, рассказанной в фильме - перезапуске франшизы режиссера Дж. Дж. Абрамса в 2009 году. Впоследствии он снял еще два сиквела, "Стартрек: Возмездие" (Star Trek: Into Darkness, 2013) и "Стартрек: Бесконечность" (Star Trek: Beyond, 2016), однако сборы последней части оказались ниже ожидаемых, что могло стать причиной смены режиссера будущей картины.

Хэйнс также известен как режиссер сериала "Андор" (2022), который входит в кинофраншизу "Звездные войны".