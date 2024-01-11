В Ингушетии обнаружили утерянные части древнейшего христианского храма России

В общей сложности на территории башенного комплекса "Пуй" реставраторы обнаружили девять фрагментов барельефных камней

МАГАС, 11 января. /ТАСС/. Утерянные части барельефа древнейшего христианского храма России Тхаба-Ерды обнаружили реставраторы в Ингушетии. Об этом сообщается в Telegram-канале Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

"При проведении очистки территории обнаружен камень, который, по нашему предположению, является фрагментом рисунка с фасадной стороны древнего ингушского храма Тхаба-Ерды. Камень обнаружил наш сотрудник и ученик Тамерлан Тумгоев. Мы пришли к выводу, что если есть один фрагмент, то, возможно, есть и другие. Решили командой из 15 человек проверить эту версию. <...> Обнаружили еще семь фрагментов", - приводятся в сообщении слова реставратора Рамзана Султыгова.

В общей сложности на территории башенного комплекса "Пуй" реставраторы обнаружили девять фрагментов барельефных камней. Представители музея и регионального комитета госохраны объектов культурного наследия провели опись находок. Камни будут направлены на дальнейшее исследование.

"После оформления соответствующих документов камни будут переданы в Ингушский государственный музей краеведения имени Мальсагова, где также хранятся ранее найденные фрагменты барельефных камней. В последующем эти фрагменты будут использованы при реставрации храма Тхаба-Ерды", - отмечается в сообщении.

Тхаба-Ерды является самым древним российским христианским храмом и входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Он расположен на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.