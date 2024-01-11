В Петербурге на выставке "Под знаком Дракона" показали китайские экспонаты XVIII-XIX веков

Экспозиция будет доступна до 17 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл выставку "Под знаком Дракона", посвященную главному мифическому существу в китайской культуре, а также символу 2024 года. Как рассказала корреспонденту ТАСС научный сотрудник музея и куратор выставки Анастасия Шепс, среди представленных экспонатов есть религиозные фигурки и ритуальные сосуды XVIII-XIX веков.

"Самый "взрослый" экспонат на выставке - небольшая фигурка "Архат, побеждающий дракона", она датируется XVIII веком. У ног Архата покоится разбушевавшийся ранее и побежденный им дракон. Такие статуэтки имели большое религиозное значение, им приносили подношения и молились драконам о хорошей погоде и богатом урожае. Остальные экспонаты относятся в основном к XIX веку, но также есть несколько экспонатов XX и даже XXI веков", - поделилась Шепс.

По ее словам, основой для выставки послужили предметы из фондов музея, но также есть некоторые экспонаты из частной коллекции, например - "Книга ста драконов" - своеобразный справочник по драконам Поднебесной. Среди музейных предметов отдельное место также занимает ваза в форме двойной тыквы-горлянки, которая использовалась у даосов для переноса, как считается, эликсира бессмертия. Она украшена драконом, который гонится за жемчужиной - в Китае это символ поиска гармонии, истины и мудрости. Посетители также смогут увидеть прочие предметы декоративно-прикладного искусства, китайские благопожелательные лубки и сцены из жизни китайских и японских богов, архатов и героев.

"Мы надеемся, что выставка сыграет плодотворную роль в укреплении российско-китайских отношений. Она дает нашим посетителям возможность приблизится к китайской культуре, лучше ее понять, а также сравнить представления о европейских драконах с драконами Востока", - подчеркнула куратор.

Выставка продлится до 17 марта 2024 года.

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры России. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.