В Калуге на вернисаже выставки "Уголь Донбасса" написали портреты участников СВО

Один портрет создал художник Сергей Марченко, второй - преподаватель Калужского колледжа культуры и искусств

ТАСС, 11 января. Портреты участников СВО в режиме реального времени написали на вернисаже выставки "Уголь Донбасса" в Калуге. Об этом ТАСС сообщила куратор выставки Татьяна Любченко.

Всего в экспозиции в калужском музее представлено 22 графических работы, выполненных углем.

"В рамках вернисажа было создано два портрета участников СВО, они приглашены калужским отделением фонда "Защитники Отечества". Один портрет Виталия Новаселова, позывной "Вол", создал художник [Сергей Марченко]. А преподаватель колледжа, Максим Зеленский, написал портрет Андрея Зайцева - позывной "Моряк", - рассказала Любченко.

12 января Марченко проведет мастер-класс уже для студентов колледжа культуры и искусств.

По словам куратора выставки, передвижной проект "Уголь Донбасса" приехал из Москвы в Калугу впервые. "На полотнах представлены как бойцы, так и местные жители прифронтовых городов и сел, волонтеры, военные корреспонденты, медики", - отметила Любченко.

По данным пресс-службы Калужского музея изобразительных искусств, Марченко - участник многочисленных российских и зарубежных выставок, его работы хранятся в частных собраниях российских и зарубежных ценителей искусства. В 2011 году награжден орденом "Служение искусству" I степени. Автор состоит в Московском Союзе Художников и в Творческом Союзе художников России. Посетить передвижную выставку в Калужском музее изобразительных искусств до 4 февраля.