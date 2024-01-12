Петербургская филармония джазовой музыки отметит свое 35-летие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. XХIII Новогодний фестиваль открывается в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, которая посвящает этот праздник своему 35-летию. Это знаменательная веха в истории первой в стране филармонии такого музыкального направления, рассказал корреспонденту ТАСС историк джаза заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг.

"Джазовая филармония, прожив три с половиной десятилетия, полностью отвечает за свою художественную состоятельность и ценность. Она была и остается цитаделью классического джаза. У нее есть своя публика. Она предоставляет возможность музыкантам высказываться и помогает расти молодой смене", - сказал Фейертаг.

Он выделил особую роль в становлении Джазовой филармонии ее основателю, мультиинструменталисту, народному артисту России Давиду Голощекину. Эта концертная организация ведет свою историю еще с советских времен, и в осуществлении проекта инициаторов поддержала тогда Валентина Матвиенко, которая была в тот момент заместителем председателя Исполкома Ленсовета.

В течение трех дней на фестивале выступят ансамбль "Четверо", Jazz Philharmonic Оrchestra, Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева, Давид Голощекин и его ансамбль, Юлия Касьян (вокал), саксофонист Михаил Костюшкин, а также джазовый пианист из Еревана Ваагн Айрапетян и звезды московского джаза Алексей Подымкин (фортепиано), Сергей Васильев (контрабас), барабанщики Виктор Епанешников и Павел Тимофеев. Откроют фестиваль самые молодые участники - Mussorgsky Jazz Orchestra под управлением Сергея Богданова, где играют студенты Музыкального училища имени Модеста Мусоргского.

История Филармонии джазовой музыки на Загородном проспекте началась 1 января 1989 года. При поддержке городских властей в Ленинграде появилась первая бюджетная организация, целиком посвятившая концертную деятельность джазовому искусству. За прошедшие годы в залах Филармонии выступали Игорь Бриль, Георгий Гаранян, Игорь Бутман, Алексей Кузнецов, Валерий Пономарев и зарубежные знаменитости - Дэвид Бейкер, Риччи Коул, Эдди Гомес, Бенни Голсон. Летом филармония проводит еще один джазовый фестиваль - "Свинг белой ночи", один из концертов которого бесплатно проходит для всех желающих в центре города на площадке под открытым небом.