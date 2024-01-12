В Дубае представят мультимедийное шоу по мультсериалам "Умка" и "Простоквашино"

В "Союзмультфильме" рассказали, что в начале января зрителям ОАЭ уже представили шоу по мультсериалу "Ну, погоди! Каникулы"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" покажет в январе и феврале в Дубае (ОАЭ) мультимедийное шоу по мотивам своих мультсериалов "Умка" и "Простоквашино". В начале января зрителям ОАЭ уже представили шоу по мультсериалу "Ну, погоди! Каникулы", сообщили журналистам в пресс-службе киностудии.

"Союзмультфильм", школа "Алгоритм" и расположенный в Дубае (ОАЭ) Театр цифрового искусства (Theater of Digital Art - ToDA) представили новое мультимедийное шоу по мультсериалу "Ну, погоди! Каникулы". Премьера первого представления из абонемента "Союзмультфильма" состоялась в праздничные дни - 6 января. В ближайшие дни, 13 и 14 января, посетители Театра цифрового искусства смогут продолжить знакомство с анимацией "Союзмультфильма": в эти даты пройдут показы шоу на основе мультсериала "Умка". А уже 3 и 4 февраля состоятся познавательно-развлекательные мероприятия по "Простоквашино", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Союзмультфильме", новая программа по мультсериалу "Ну, погоди! Каникулы", включающая разнообразные развлекательные мероприятия, была разработана для русскоязычной аудитории. По словам председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, это уже не первый совместный эксперимент с дубайским Театром цифрового искусства. В 2023 году зрителям представили шоу на основе мультсериалов "Монсики" и "Умка".

"Наша компания открыта для актуальных форматов не только в анимации, но и в области образования, интертеймента. Именно поэтому мы особенно рады сотрудничеству с высокотехнологичным театром ToDa: его возможности позволяют представить отечественную анимацию в передовом формате шоу с иммерсивными элементами", - цитирует Слащеву пресс-служба "Союзмультфильма".