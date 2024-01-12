Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала "Белый лотос"

Какую конкретно роль актер исполнит в проекте, пока не говорится

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Актер Милош Бикович присоединился к касту третьего сезона сериала телеканала HBO "Белый лотос". Информацию ТАСС подтвердила агент артиста.

Какую конкретно роль Бикович исполнит в проекте, пока не говорится.

В пятницу издание Variety представило имена актеров, которые присоединятся к касту сериала в третьем сезоне. Помимо Биковича, в продолжении "Белого лотоса" заявлены Кристиан Фридель, Моргана О’Рейли, Лек Патравади и Шалини Пейрис. Ранее было объявлено, что в третьем сезоне также снимутся Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монаган, Паркер Поузи, Дом Хетракул и Тайме Тхаптимтхонг.

По данным издания, съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке. Подробности сюжета пока не уточняются.

"Белый лотос" - телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась 11 июля 2021 года на канале HBO. Первый сезон, состоящий из шести серий, описывает жизнь персонала и гостей отеля "Белый лотос" на Гавайях, где сериал был снят в конце 2020 года. Второй сезон проекта вышел 30 октября 2022 года, в нем рассказана история другой группы отдыхающих в отеле "Белый лотос" на Сицилии в Италии.