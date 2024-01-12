В Чувашии представили более 400 картин петербургского художника Анатолия Рыбкина

Как отметил директор Чувашского государственного художественного музея Геннадий Козлов, автор в своих работах прославляет, в частности, Чувашию и Санкт-Петербург

ЧЕБОКСАРЫ, 12 января. /ТАСС/. Наиболее масштабная за последние пять лет персональная выставка открылась в Чувашском государственном художественном музее. Художник из Санкт-Петербурга Анатолий Рыбкин представил более 400 картин, в том числе посвященных малой родине - Чувашии, сообщил ТАСС директор ЧГХМ Геннадий Козлов.

"Выставка ["К родному порогу" посвящена] 75-летию народного художника Чувашии, заслуженного художника Российской Федерации Анатолия Рыбкина. Это самая масштабная выставка за последние пять лет, представлено более 400 картин. Здесь художник раскрыл себя как житель Санкт-Петербурга, но который душой [остается] в Чувашии", - отметил Козлов.

По его словам, автор в своих работах прославляет, в частности, Чувашию и Санкт-Петербург. Председатель Союза художников Чувашии Владимир Нагорнов на открытии выставки подчеркнул, что в творчестве Рыбкина наиболее чувствуется импрессионизм, при этом художник нашел свой узнаваемый стиль. Было отмечено, что живописца приглашали во многие страны, где он представлял Россию. "Все мое творчество - это моя автобиография и география", - сказал Рыбкин на открытии выставки.

Глава Чувашии Олег Николаев высказал мнение, что в своих работах художник передает любовь к Родине. "Находясь в центре культурной жизни в Санкт-Петербурге, вы всегда помните о родном крае. Уверен, что [на выставку] приедет большое количество школьников из муниципальных образований республики", - отметил Николаев на открытии экспозиции.

Рыбкин родился 10 января 1949 года в Мариинско-Посадском районе Чувашии. В Чебоксарах окончил художественное училище, в Санкт-Петербурге - Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Одновременно в культурно-выставочном центре "Радуга" в Чебоксарах открылась персональная выставка Станислава Воронова, объединившая два цикла работ. Экспозиция "Вдох мгновения" приурочена к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, которое будет отмечаться в 2024 году. Экспозиция "Лики Африки" рассказывает об одном из ежегодных праздников в Бенине.