В новгородском музее "Витославлицы" прошла этнографическая программа "Васильев вечер"

Гости музея приняли участие в святочных игрищах и забавах с ряженым, погадали на благополучие в новом году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 января. /ТАСС/. Этнографическая программа "Васильев вечер" прошла в новгородском Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы". В программе отражена многогранность святочной обрядности, гости музея приняли участие в святочных игрищах и забавах с ряжеными, погадали на благополучие в новом году и отдали все несчастья "медведю" на лапу.

"Святки - главный зимний праздник в крестьянском календаре, знаменующий собой переход от старого года к новому. Святки длились две недели, начинаясь в рождественский сочельник 24 декабря/6 января и завершаясь в день Крещения 6/19 января. Одним из основных праздников в рамках Святок являлся Новый год или Васильев вечер, канун которого приходился на 31 декабря/13 января. Свое название вечер получил по имени св. Василия Великого, архиепископа Кесарийского, память которого христианская церковь чтит 1/14 января - Васильев день", - пояснили ТАСС в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

Как пояснили музейщики, весь святочный период был чрезвычайно насыщен разнообразными обрядами и ритуальными действами, к которым были причастны все члены деревенской общины. Но, прежде всего, Святки - молодежный праздник. На две недели молодежь освобождалась от какой-либо трудовой деятельности и все свое время посвящала разнообразным развлечениям. Святочный период можно назвать временем активного формирования брачных пар нового года, чему способствовало проведение почти каждый вечер игрищ молодежи на посиделках и на улице.

"Очень важным моментом, своеобразным испытанием готовности к браку, было умение и парней, и девушек правильно вести себя во время прихода на игрище ряженых. Ряженье - любимое развлечение деревенской молодежи", - сказали в музее.

Одетые во всевозможные наряды и маски, ряженые вовлекали в свои бесчисленные забавы всех без исключения, а вечерами обычно ходили по деревне, колядуя и веселя хозяев в каждом доме. Рядились, как правило, парни и молодые мужчины, нередко вовлекая в свое действо детей, а иногда замужних и пожилых женщин. Рядились в стариков, в жениха с невестой, в медведя, козу, лошадь, цыгана, солдата, нищего, сироту, бродягу-горбуна, и т.д. Спектр ряженых персонажей поистине был неограниченным, но предпочтение в играх все же принадлежало свадебной тематике.

Отличительной особенностью Святок являлись разного рода гадания, гадать можно было в любой святочный день, но большинство гаданий, считающихся в народе "верными", производили в сочельники, рождественский и крещенский, и в канун Васильева дня - под Новый год.