В Москве инвесторы арендовали еще девять объектов по программе "1 рубль за кв. м в год"

Мэр Сергей Собянин отметил, что программа помогает реставрировать и сохранять объекты культурного наследия

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Девять объектов недвижимости арендовали в Москве в 2023 году по программе "1 рубль за кв. м в год". Об этом сообщил в официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2023 году инвесторы арендовали девять объектов недвижимости по программе "1 рубль за кв. м в год". Среди них три объекта культурного наследия: дом скульптора Н. А. Андреева; деревянный дом купца Д. С. Виноградова; городская усадьба Шубиных", - написал мэр.

Он добавил, что программа помогает реставрировать и сохранять объекты культурного наследия, а также открывать в городских зданиях частные школы и детские сады, гостиницы. "Город преображается, а бизнес пользуется столичной недвижимостью по символической цене. Чтобы присоединиться к программе, нужно принять участие в городских торгах", - отметил Собянин.

9 октября 2023 года мэр столицы сообщал, что инвесторы арендуют по льготной ставке больше 40 объектов недвижимости. По его словам, программа была запущена для объектов образования и культурного наследия, которые находятся в плачевном состоянии. Главное условие получения льготной ставки - восстановление здания.

Программа "1 рубль за кв. м в год" действует в столице для арендаторов объектов культурного наследия с 2012 года. Чтобы воспользоваться ею, инвесторы должны принять участие в специальных торгах по аренде ветхих исторических памятников и провести реставрационно-восстановительные работы под контролем департамента культурного наследия Москвы. Это является основанием для перехода на льготную ставку аренды.