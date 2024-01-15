В Петербурге пройдет премьера Ленинградской оратории "Помни" Виктора Плешака

Сочинение, написанное по заказу Андреевского оркестра, будет исполнено в рамках мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Премьера Ленинградской оратории "Помни" заслуженного деятеля искусств России Виктора Плешака пройдет в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Новое сочинение, написанное по заказу Андреевского оркестра, будет исполнено в рамках мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Я не случайно попросил Виктора Плешака обратиться к этой теме, потому что мы оба - дети Победы, первое послевоенное поколение, - сказал на пресс-конференции художественный руководитель оркестра народный артист России Дмитрий Хохлов. - И еще роднит нас то, что наши семьи, наши матери пережили всю ленинградскую блокаду, поэтому для нас это личная тема, на ней выросли и мои дети. Это вошло в кровь всех нас. Время показывает, что эта тема не устаревает. Вырастают новые поколения и они все это проходят заново. Мы все в ожидании этой премьеры".

Как рассказал композитор, он построил ораторию на символах блокады: это, в первую очередь, голос поэтессы Ольги Берггольц, во время блокады она почти ежедневно вела радиопередачи и именно она 27 января 1943 года сообщила ленинградцам о прорыве блокады, это и стук метронома, и суточный хлебный паек, сокращавшийся до 125 г, это и Дорога жизни, спасшая сотни тыс. горожан. В произведении звучат стихи двадцати поэтов - и военного поколения, и молодых авторов, воспринявших тему подвига. А кульминацией оратории композитор считает эпизод из реальной хроники блокады, когда в зиму 1941-1942 годов два ленинградца - директор консерватории Алексей Маширов и композитор Борис Асафьев читали на набережной Невы стихи из пушкинской поэмы "Медный всадник" - "Люблю тебя, Петра творенье". "Этот факт поразил меня. Я понял, что и Пушкин тоже принимал участие в укреплении этого невероятного духа выживания, духа сопротивления", - рассказал Плешак.

В исполнении вместе с оркестром примут участие солисты музыкальных театров тенор Александр Михайлов, баритон Александр Шахов, сопрано Ирина Матаева, чтец заслуженный артист России Антон Олейников, концертный хор студентов консерватории и Института культуры.

Это уже второе крупное сочинение композитора на тему военного подвига Ленинграда. Ранее он написал ораторию "Ленинградки", посвятив ее маме - бойцу Местной противовоздушной обороны (Всесоюзная система МПВО начала создаваться в СССР по постановлению правительства в 1932 году, включала организацию работы медпунктов, бомбоубежищ, групп самозащиты, дружин Красного Креста), Александре Плешак (Москвитиной) и всем женщинам блокадного Ленинграда.

Оба произведения входят в масштабную музыкально-историческую эпопею Плешака "Русский мир", посвященную отечественной истории. Все десять сочинений цикла - этапы содружества композитора с Андреевским оркестром.

О исторической дате

27 января ежегодно в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). Ленинград - единственный в новейшей мировой истории крупный город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. К окончанию блокады в городе оставалось не более 800 тыс. жителей из 3 млн, проживавших в Ленинграде и пригородах до начала блокады. От голода, немецких бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тыс. до 1,5 млн человек. Ранения за время блокады получили почти 34 тыс. человек, без крова остались 716 тыс. жителей города.