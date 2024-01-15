В Петербурге открывается выставка в честь 210-летия Императорской публичной библиотеки

Экспозиция будет состоять из 20 тематических витрин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) открывает 15 января выставку "На пользу общую", посвященную 210-летию Императорской публичной библиотеки. Экспозиция развернута в Новом здании библиотеки, сообщили в пресс-службе РНБ.

"Выставка, состоящая из двух десятков тематических витрин, познакомит с основными вехами истории первой публичной библиотеки страны. Среди экспонатов - книги, журналы, фотографии, альбомы XIX-XX веков из фондов РНБ. Часть экспозиции посвящена выдающимся директорам, среди которых Алексей Оленин, Модест Корф, Афанасий Бычков, Дмитрий Кобеко, а также знаменитым сотрудникам - баснописцу Ивану Крылову, поэту Николаю Гнедичу и другим", - рассказали в пресс-службе.

Императорская публичная библиотека, основанная в мае 1795 года по указу императрицы Екатерины II, открылась для читателей 14 января 1814 года. Изначально она была задумана как библиотека общедоступная и учреждалась "в пользу любителей учености и просвещения", предназначалась для "публичного употребления" и ставила целью "общественное просвещение россиян". С ее появлением открылась новая глава в истории науки, культуры и образования России.

В Императорскую публичную библиотеку ежегодно записывалось около 500 читателей. В списке читателей первой стоит фамилия русского поэта Антона Дельвига, служившего тогда в Горном департаменте. Вторым и третьим в список внесены будущие декабристы - поэт Вильгельм Кюхельбекер, сотрудник Иностранной коллегии и офицер Николай Бестужев. Основную группу посетителей составляли дворяне. Первые читательницы отмечены в документах библиотеки в 1817 году.

Ныне фонды РНБ насчитывают около 40 млн единиц хранения, в том числе на электронных носителях. За 2023 год библиотеку посетило более 800 тыс. читателей и свыше 10 млн удаленных пользователей. Было выдано свыше 5 млн изданий и документов, включая электронные.

В этот же день начнет работу научная конференция "К 210-летию открытия Императорской публичной библиотеки и 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".