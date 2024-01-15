Число онлайн-заявок в Москомархитектуру на госуслуги в 2023 году возросло на 10 тыс.

Лидером по количеству обращений осталась приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Москомархитектура в 2023 году рассмотрела 70,3 тыс. заявок на предоставление государственных услуг через портал mos.ru. Этот показатель на 10 тыс. выше, чем в 2022 году, сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

"Все государственные услуги, предоставляемые Москомархитектурой, доступны в электронном виде - в этом в том числе одна из причин последовательного роста количества заявок. Наша цель поддержать достигнутый уровень и продолжить совершенствовать существующие процессы", - Княжевская, слова которой приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что лидером по количеству обращений осталась приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений - более 32,7 тыс. раз. На втором месте - выдача градостроительных планов земельных участков - 14,5 тыс. заявок. Замыкает тройку самых востребованных госуслуг приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в информационной системе города - 13,7 тыс., пояснила Княжевская.

"Именно приемка материалов инженерных изысканий стала услугой с самым большим процентом одобренных заявок - из общего числа более 11,6 тыс. утверждено. Эта цифра больше, чем за 2022 год - тогда за ней обратились 11,4 тыс. раз, из которых 10 тыс. услуга была оказана", - заключили в пресс-службе.