В Ивановской области покажут альбом из 200 фотоснимков Первой мировой войны

ТАСС, 15 января. Фамильный музей живой хроники рода Яковлевых ("ЯМузей") Ивановской области создаст альбом из более 200 редких фотографий периода Первой мировой войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.
"После оцифровки и исследования фотоархива из более 200 снимков мы планируем напечатать альбом и создать его расширенную электронную версию. Осенью 2024 года пройдет встреча-презентация альбома в Кинешемском медицинском колледже", - отметили в пресс-службе.
Альбом будет состоять из фотоархива военного врача Ивана Иванова из Кинешемского района Ивановской области. На снимках запечатлены документальные свидетельства жизни и быта военных медиков 1914-1918 годов: люди, транспорт, оружие, трофеи, палаточные лагеря, блиндажи, предметы быта, последствия разрушений и прочее. "Понимая ценность семейной реликвии, потомок [Ивана Иванова] предоставил "ЯМузею" фотоархив для ознакомления, опасаясь, что фотоматериалы, уже имеющие следы разрушений, могут прийти в негодность. Оценив уникальность архива, специалисты предложили сохранить альбом", - рассказали в пресс-службе.
Электронная версия альбома будет общедоступна. Также осенью музей проведет тематические мероприятия с презентацией результатов проекта и альбома в медицинских образовательных учреждениях Ивановской области.