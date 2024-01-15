На арт-фестивале в Новосибирске пройдет мировая премьера концерта для скрипки с оркестром

Он написан композитором Кузьмой Бодровым

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Российский скрипач-виртуоз Вадим Репин в рамках Транссибирского арт-фестиваля в марте представит премьеру концерта, написанного композитором Кузьмой Бодровым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе новосибирской филармонии.

"С момента рождения форума одной из важнейших его традиций стало премьерное исполнение сочинений композиторов-современников, в том числе созданных специально для фестиваля. В программе XI выпуска форума - мировая премьера концерта для скрипки с оркестром Кузьмы Бодрова, которую представят художественный руководитель фестиваля Вадим Репин (скрипка) и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса", - сообщили в пресс-службе. Согласно сайту филармонии, премьера запланирована на 26 марта.

Бодров - пианист и композитор, известный сотрудничеством с музыкантом Юрием Башметом, написанием академических произведений, а также музыки для театра и кино. Он работал над музыкой к фильму "Собибор" Константина Хабенского и "Братство" Павла Лунгина.

Фестиваль, который пройдет с 20 марта по 7 апреля, откроется концертом с участием Новосибирского академического симфонического оркестра, за пульт встанет Жюльен Салемкур. Немецкий дирижер, на счету которого более 300 постановок на престижных театральных и концертных сценах мира, выступит в Новосибирске впервые. В первый фестивальный вечер концерт для скрипки и виолончели с оркестром Брамса представят художественный руководитель Репин и обладатель II премии XIV Международного конкурса имени Чайковского Александр Рамм (виолончель). Во втором отделении прозвучит пятая симфония Чайковского.

Также в фестивале примут участие Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Федосеева, камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса, Страдивари-ансамбль Мариинского театра. В концертах также примет участие ряд приглашенных дирижеров, среди которых Клеман Нонсьё (Франция), Лоренц Настурика-Гершовичи (Испания), Мануэль Лопес Гомес (Венесуэла).

В рамках кросс-жанрового направления, входящего в программу арт-фестиваля, перед публикой выступит Хабенский, который вместе с Башметом покажет музыкально-драматический проект "Калигула. Карнавал животных" в жанре художественного чтения под музыку.

Транссибирский арт-фестиваль - масштабный музыкальный форум, представляющий каждый год премьеры сочинений современных композиторов, основан скрипачом Репиным в 2014 году. За время проведения фестиваля его слушателями стали более 170 тыс. зрителей.