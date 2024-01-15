Гастроли театра "Практика" пройдут в Петербурге с 26 февраля по 10 марта

В планах провести 13 показов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Гастроли московского театра "Практика" пройдут в Санкт-Петербурге с 26 февраля по 10 марта. Показы спектаклей состоятся на площадке Левашовского хлебозавода, сообщили организаторы.

"На уникальной площадке Левашовского хлебозавода под деревянным куполом Творческой котельной будут показаны пять знаковых спектаклей театра, всего [состоятся] 13 показов", - говорится в сообщении.

Для гастролей выбрали постановки, отражающие многообразие жанров в репертуаре "Практики": драматические, пластические и поэтические спектакли для взрослой и детской аудитории. "Театр впервые привезет в Санкт-Петербург столько разноплановых режиссерских работ", - подчеркнули организаторы.

26 февраля покажут пластический спектакль "Наедине с собой" по мотивам стихотворений Иосифа Бродского в хореографии Анны Дельцовой и Александра Тронова. 1 и 2 марта пройдет "Наташина мечта" - спектакль художественного руководителя "Практики" Марины Брусникиной по пьесе современного екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович с артистами Мастерской Брусникина. 3 марта дважды покажут спектакль-концерт Андрея Гордина и Мастерской Брусникина "Хорошо, что я такой". Его литературную основу составили детские стихотворения и проза Ольги Васильковой, Германа Лукомникова и Лены Репетур. 6 и 7 марта состоится поэтический спектакль-концерт Елены Маховой "БродскийМаяковскийБлок", а 9 и 10 марта гастроли завершатся интерактивным спектаклем Юрия Макеева "Семейная пекарня" для детей от 8 лет и их родителей.

Резидентами театра "Практика" являются Мастерская Брусникина, "Театр вкуса" Юрия Макеева, авторский театр "Эскизы в пространстве", команда уличного и экспериментального танца Jack’s Garret Александра Тронова и Анны Дельцовой.

Левашовский хлебозавод - памятник архитектуры конструктивизма. Летом 2023 года, после четырех лет реконструкции, в здании хлебозавода открылось одноименное культурно-деловое пространство.