Умерла актриса Элизабет Триссенар

Ей было 79 лет

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Австрийская актриса Элизабет Триссенар, известная по фильмам Райнера Вернера Фасбиндера, умерла в возрасте 79 лет в берлинской клинике "Шарите". Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на адвоката ее семьи Петера Рауэ.

Триссенар родилась в Вене 13 апреля 1944 года. В студенческие годы посещала семинары режиссера Макса Рейнхардта. Играла в театрах Крефельда, Бохума, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта. В Берлине работала в период с 1985 по 1990 годы вместе со своим мужем, режиссером Хансом Нойенфельсом в театре "Фольксбюне", с 2001 года играла в Немецком театре.

Сотрудничество с Фасбиндером у Триссенар началось с фильма "Больвизер" (вышел на экраны в 1977 году). Впоследствии она снялась в его работах "В год тринадцати лун" (1978), "Замужество Марии Браун" (1979), в телесериале "Берлин, Александерплац" (1980).