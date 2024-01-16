Греция будет добиваться возвращения своего культурного наследия из-за рубежа

По словам главы Минкульта Лины Мендони, в период 2019 - 2023 годов благодаря скоординированным усилиям служб и политического руководства министерства культуры в республику вернули десятки незаконно вывезенных артефактов.

АФИНЫ, 16 января. /ТАСС/. Греция не отказывается от претензий на свои древние памятники и будет добиваться возвращения из зарубежных музеев своего культурного наследия, включая шедевры храма Парфенон из Лондонского музея. Об этом заявила министр культуры Лина Мендони. Ее высказывания распространила пресс-служба министерства.

Отвечая в парламенте на запрос депутата Кириаки Малама о том, на какой стадии находятся переговоры с Британским музеем по поводу скульптур Парфенона, Мендони подчеркнула, что "правительство [премьер-министра] Кириакоса Мицотакиса с самого начала своей деятельности в июле 2019 года бесшумно и систематически работает над достижением национальной цели, то есть над воссоединением скульптур Парфенона в музее Акрополя в Афинах". "Воссоединение скульптур Парфенона является постоянным стремлением Греции, общенациональная позиция нашей страны не изменилась, правительство не отказывается от своих претензий на древнее культурное наследие помимо скульптур Парфенона, которое незаконно находится в зарубежных музеях. Я думаю, вы знаете конвенции ЮНЕСКО, с какого момента Греция может претендовать, как Греция претендует. Репатриация культурных ценностей, незаконно вывезенных из нашей страны, является политическим приоритетом и постоянным устремлением министерства культуры на протяжении всего времени, но особенно с 2019 года", - подчеркнула Мендони.

По ее словам, особенно в период 2019 - 2023 годов благодаря скоординированным усилиям служб и политического руководства министерства культуры в Грецию были возвращены десятки незаконно вывезенных артефактов. "Компетентное управление документации и защиты культурных ценностей энергично продолжает это дело, выдвигает требования, используя все соответствующие средства, мы имеем чрезвычайно положительные результаты, - пояснила министр. - Я скажу вам только это. Возвращение в Грецию 30 предметов старины после их конфискации в декабре 2023 года, возврат на родину 351 древнего предмета и 25 групп артефактов, включая многочисленные сосуды, конфискованные у находившейся на стадии ликвидации компании Robin Symes Limited, репатриированные из Лондона и Нью-Йорка. После четырех лет усилий все это возвращено в мае 2023 года", - сказала Мендони. Она напомнила, что в 2022 году в Грецию был возвращен золотой перстень микенских времен, украденный с Родоса и найденный в Музее Средиземноморья и ближневосточных древностей в Стокгольме. "И этот список можно продолжать до бесконечности. Так что вы говорите? Кто отказывается от прав на культурное наследие? Кто успешно возвращает древности и будет продолжать это делать? - задала депутату вопрос Мендони.

Бывший английский посол в Османской империи лорд Элгин (1766-1841), получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя "некоторые обломки камней с надписями и фигурами", в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и другие фрагменты с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекцию похищенных артефактов у него выкупил Британский музей. Таким образом в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений Парфенона.

Греция десятилетиями добивается возвращения скульптур в страну, называя их неотъемлемой частью национального достояния и ставя под сомнение законность действий посла и подлинность полученного им разрешения османского султана. Лондон последовательно отвергал требования Афин, ссылаясь на то, что действия лорда Элгина были законными для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими. После того как в 2009 году открылся новый музей Акрополя, греческие официальные лица заявили, что это огромное музейное помещение общей площадью 20 тыс. кв. м позволит выставить все дошедшие до наших дней скульптуры Парфенона вместе, полностью гарантировав их сохранность.