Киран Калкин получил Emmy как лучший драматический актер за роль в сериале "Наследники"

За это звание также боролись Брайан Кокс, Джереми Стронг, Джефф Бриджес, Боб Оденкёрк и Педро Паскаль

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Американский актер Киран Калкин получил телевизионную премию Emmy в категории "Лучший драматический актер" за роль в сериале "Наследники" (Succession, 2018-2023). Трансляцию церемонии вел в понедельник телеканал Fox.

За звание лучшего драматического актера также боролись Брайан Кокс и Джереми Стронг, снявшиеся в сериале "Наследники", а также Джефф Бриджес, снявшийся в фильме "Старик" (The Old Man, 2022), Боб Оденкёрк, исполнивший главную роль в сериале "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, 2015-2022) и Педро Паскаль за "Одни из нас" (The Last of Us).

Ранее Калкин получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучший актер в драматическом сериале" за роль в картине "Наследники".

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Впервые церемония прошла в 1949 году в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).