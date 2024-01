"Медведь" получил премию Emmy как лучший комедийный сериал

Телепроект обошел "Уэнсдэй", "Убийства в одном здании", "Тед Лассо" и других претендентов на награду

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Сериал "Медведь" (The Bear) получил телевизионную премию Emmy как лучший комедийный сериал. Трансляцию вел телеканал Fox News.

За это звание также боролись "Уэнсдэй" (Wednesday), "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020-2023), "Начальная школа "Эбботт" (Abbott Elementary), "Барри" (Barry, 2018-2023), "Быть присяжным" (Jury Duty), "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel, 2017-2023), "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building).

Сериал "Грызня" (Beef) получил премию как лучший мини-сериал.

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Впервые церемония прошла в 1949 году в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).