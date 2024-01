Сара Снук получила Emmy как лучшая драматическая актриса

В этой категории также были представлены Шэрон Хорган, Мелани Лински, Элизабет Мосс, Белла Рэмзи и Кери Рассел

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Актриса Сара Снук получила телевизионную премию Emmy в категории "Лучшая драматическая актриса" за роль в сериале "Наследники" (Succession, 2018-2023). Трансляцию церемонии вел в понедельник телеканал Fox.

В категории "Лучшая драматическая актриса" также были представлены Шэрон Хорган ("Заговор сестер Гарви", Bad Sisters, 2022 - н. в.), Мелани Лински ("Шершни", Yellowjackets, 2021 - н. в.), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки", The Handmaid's Tale, 2017 - н. в.), Белла Рэмзи ("Один из нас", The Last of Us, 2023 - н. в.) и Кери Рассел ("Дипломатка", The Diplomat, 2023).

Снук ранее получила "Золотой глобус" как лучшая актриса в драматическом сериале.

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Впервые церемония прошла в 1949 году в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).