Сериал "Наследники" получил премию Emmy как лучший драматический сериал

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Сериал "Наследники" (Succession, 2018-2023) от студии HBO получил телевизионную премию Emmy как лучший драматический сериал. Трансляцию вел телеканал Fox News.

За звание лучшего драматического сериала вместе с "Наследниками" боролись сериалы "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, 2015-2022), "Андор" (Andor), "Корона" (The Crown, 2016-2023), "Дом дракона" (House of the Dragon), "Одни из нас" (The Last of Us), "Белый лотос" (The White Lotus) и "Шершни" (Yellowjackets, 2021).

Актриса Сара Снук получила телевизионную премию Emmy в категории "Лучшая драматическая актриса" за роль в сериале "Наследники", Киран Калкин получил телевизионную премию Emmy в категории "Лучший драматический актер" за роль в этом сериале.

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Впервые церемония прошла в 1949 году в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).