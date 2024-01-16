Богомолов назвал проект "Голоса страны" попыткой продолжить документальный театр в России

Спектакли покажут на выставке-форуме "Россия" в марте

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Проект "Голоса страны", в рамках которого истории простых людей со всей России представят в виде документальных моноспектаклей, является в том числе попыткой продолжить и возродить документальный театр в России. Об этом сообщил на пресс-конференции худрук Театра на Бронной, режиссер Константин Богомолов.

"Проект, который мы делаем благодаря Фонду культурных инициатив, возник как некая идея продолжения, возрождения и некой трансформации документального театра в нашей стране, того театра, который, на мой взгляд, долгое время был сосредоточен на каких-то таких темных и печальных сторонах жизни. <…> Мы захотели попытаться продолжить документальный театр в России, который безвременно стал затухать, через этот проект. Мы захотели поговорить о людях страны и дать им право голоса", - сказал он.

По его словам, было собрано много историй, организаторы хотели рассказать о людях, может быть, не столь выдающихся, но жизнь которых наполнена смыслом и целью. Как отметил режиссер, через форму документального театра он пытается продолжить поиск современного героя и описать реальность. Он сказал, что настаивает на расширении понятия документальный театр в России. "Чехов - тоже документальный театр. Большой академический театр, ставящий современные пьесы о современности - это документальный театр", - уверен режиссер. Каждый спектакль будет сыгран по два раза. "Потом эти спектакли, надеюсь, продолжат свою жизнь", - добавил Богомолов.

Как сообщили организаторы, они отобрали самые яркие, запоминающиеся и трогательные рассказы сограждан. Спектакли покажут на выставке-форуме "Россия" в марте. Истории россиян представят, в частности, Виктор Вержбицкий, Александра Ребенок, Игорь Миркурбанов, Александр Збруев и другие артисты. Всего зрители увидят 12 таких постановок. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Современный театр без документальности невозможен, уверен драматург, писатель Дмитрий Данилов. "Мы, наверное, постараемся сделать какой-то новый шаг в плане развития документального театра", - сказал он. Писатель добавил, что они хотят рассказать о людях, которые находятся рядом, о том, как и чем живут соотечественники. Режиссер, актер, сценарист Алексей Кокорин отметил, что за счет 12 работ есть возможность показать срез жизни современной России.

По итогам проекта будет выпущена иллюстрированная книга, в которую войдут истории героев и их фотосессии. "Те люди, к которым мы ездим, - не только про российский быт и не только про то, что они где-то живут вдалеке от цивилизации. Эти люди во многом, может быть, даже цивилизованней тех людей, которые живут в городах. Они интереснее, у них есть, чему поучиться", - сказал фотограф Алексей Никишин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.