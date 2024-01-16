Большой театр покажет на сцене Мариинки оперу "Царская невеста" Римского-Корсакова

В рамках фестиваля к юбилею композитора в Тихвине также состоится совместное выступление трупп Мариинского и Большого театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Большой театр России представит оперу "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова в Мариинском театре. Показы состоятся 27, 28 и 29 февраля на исторической сцене, сообщили в пресс-службе Мариинки.

"Показы спектакля пройдут в рамках масштабного совместного фестиваля двух театров к 180-летию со дня рождения композитора", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль к юбилею Римского-Корсакова продлится в течение всего театрального сезона и пройдет не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также и во Владивостоке, на Приморской сцене Мариинского театра, и во Владикавказе, на сценах филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания. Особым событием станет поездка на родину композитора в Тихвин (Ленинградская область), где пройдет совместное выступление трупп Мариинского и Большого театров.

В рамках обменных гастролей, приуроченных к юбилею Римского-Корсакова, Мариинский театр 23-25 февраля покажет на сцене Большого театра "Псковитянку" с прологом "Боярыня Вера Шелога", "Ночь перед Рождеством" и "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Спектакли пройдут под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.