СМИ: у жителя Бельгии нашли украденные картины Пикассо и Шагала

По данным газеты La Libre, речь идет о картинах L’Homme en Prière Марка Шагала и Tête Пабло Пикассо

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Две картины Пабло Пикассо и Марка Шагала, украденные в 2010 году у израильского коллекционера, были найдены в Антверпене у жителя города Намюр. Об этом сообщила бельгийская газета La Libre.

Речь идет о картине русского и французского художника Марка Шагала L’Homme en Prière и о картине испанского художника Пабло Пикассо Tête. Их общая стоимость оценивается примерно в $900 тыс. Как сообщает издание, помимо картин, украдены также были различные украшения стоимостью в $680 тыс. Картины нашли в результате обысков в Антверпене. Они находились в подвале и были упакованы надлежащим образом во избежание повреждений.

10 января полиция в Намюре провела обыск в доме подозреваемого в хранении краденого. Он признал, что картины были у него, но не указал место их нахождения. Сейчас ему предъявлено обвинение, он помещен под арест.