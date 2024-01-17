В Новосибирской области откроется первый в России опорный центр для школьных театров

Он позволит объединить советников по воспитанию, организаторов школьных театров и творческих деятелей

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Первый в России опорный центр для школьных театров откроют на базе новосибирского молодежного театра "Глобус" в 2024 году. Он позволит объединить советников по воспитанию, организаторов школьных театров и творческих деятелей для развития этого направления в области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Система школьных театров, которая создается в России по поручению Президента РФ, выступает очень важным инструментом воспитания подрастающего поколения, способствует успешной социализации, раскрытию талантов молодежи. Безусловно, для развития направления необходимо оказать методическую помощь специалистам, развивающим это направление в образовательных учреждениях. Театр "Глобус", как одно из ведущих культурных учреждений, ориентированных на работу с молодежью, выступает инициатором проекта, который позволит вывести эту работу на новый этап", - отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

В рамках работы опорного центра для организаторов и кураторов школьных театров будут проходить мастер-классы, круглые столы, семинары и конференции. Спикерами выступят специалисты из области театральной педагогики, профессионального театра для детей и молодежи. Также планируется создать платформу, на которой будут размещаться методические рекомендации, тексты пьес для разных возрастных категорий школьников и видеоуроки с практическими упражнениями от артистов. Проект призван, в том числе, познакомить организаторов школьных театров с основами актерского мастерства, сценического творчества и художественно-постановочной части.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" - крупнейший в Сибири центр эстетического и духовного воспитания детей и молодежи.