Музыкальный фестиваль Валерия Халилова пройдет почти в 50 городах России

В нем примут участие 158 коллективов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Почти 50 городов России примут участие в III Музыкальном фестивале Валерия Халилова. Смотр откроется 19 января и продлится до 4 февраля, сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор фестиваля Виктория Григораш.

"В 2024 году география фестиваля расширяется: в нем примут участие 48 городов в 8 федеральных округах. Также возросло количество коллективов: в 2020 году их было всего 10, сегодня их уже 158. Духовых оркестров у нас было 22, сегодня - 97. Более того, мы рады сообщить, что фестиваль у нас теперь не только духовой музыки. В этом году к нам присоединились, что для нас очень важно, симфонические оркестры", - рассказала директор фестиваля.

По ее словам, в рамках фестиваля с 19 января по 3 февраля пройдут концерты духовых и симфонических оркестров, хоров, гражданских и военных, юношеских и детских коллективов. Также в 2024 году почти в три раза увеличилось количество мероприятий по сравнению с первым годом проведения фестиваля, сообщила Григораш.

Программа фестиваля

Откроется фестиваль на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки премьерным выступлением специально созданного для фестиваля Концертного духового оркестра имени Валерия Халилова, отметили в пресс-службе смотра. В состав коллектива вошли музыканты и солисты оркестров Москвы и Санкт-Петербурга под управлением победителя II Международного конкурса дирижеров имени Валерия Халилова, дирижера Мариинского театра Арсения Шуплякова. В концерте также примет участие Московский Синодальный хор.

Кроме того, в рамках фестиваля в Москве пройдет вечер романса в музее-заповеднике "Остафьево" - "Русский Парнас". Серии мастер-классов игры на духовых инструментах состоятся в Детской школе искусств имени М. А. Балакирева и в Московском военно-музыкальном училище имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

В Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького ледовое шоу представит Духовой оркестр правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. "Программа этого коллектива уникальна - оркестр исполняет музыкальные произведения, дефилируя на коньках. На катке у Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации коллектив выступит с народным артистом России Игорем Бутманом", - отмечают в пресс-службе.

В рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ также пройдут мероприятия фестиваля, в их числе - мастер-класс игры на ударных инструментах, выступления Концертного оркестра духовых инструментов Донецкой государственной академической филармонии и Духового оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша.

В Санкт-Петербурге пройдет концерт, посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, при участии Юношеского духового оркестра Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Хоровой коллегии Санкт-Петербурга.

Гала-концерт фестиваля состоится 2 февраля на столичной "ВТБ-Арене". По словам дирижера концертного оркестра имени В. М. Халилова Игоря Андрюшина, в концерте примут участие "фигуристы, прославленные олимпийские чемпионы, артисты цирка, солисты балетной труппы Мариинского театра, суворовцы". "То есть у нас будет показана духовая музыка с абсолютно разных сторон", - добавил он. Как отметила художественный руководитель фестиваля Мария Халилова, в финале каждого концерта прозвучит песня-гимн "Навсегда великая страна" на слова Александра Савицкого и музыку Валерия Халилова.

ТАСС является информационным партнером фестиваля.