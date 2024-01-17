Народный ансамбль из Москвы "Любо-Мило" с большим успехом выступил в Нью-Дели

Прозвучали такие композиции, как "Калинка", "Подмосковные вечера", "Москва Златоглавая", "Ой, при лужку, при лужке", "Любо, братцы, любо"

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Выступление московского ансамбля народной песни "Любо-Мило" и балалаечника-виртуоза Михаила Кандаурова с большим успехом состоялось в Русском доме в Нью-Дели.

Ведущий творческий коллектив Москвы представил в индийской столице богатую программу, состоящую из народных русских и казачьих песен. Прозвучали такие композиции, как "Калинка", "Подмосковные вечера", "Москва Златоглавая", "Ой, при лужку, при лужке", "Любо, братцы, любо". Публика очень тепло и дружелюбно принимала коллектив, зал пел вместе с артистами. Балалаечник-виртуоз поразил зрителей мастерством исполнения народных, классических и современных композиций.

"Мы посетили более 40 стран мира, встречались с разными народами и национальностями. Но, на мой взгляд, жители Индии - одни из самых восприимчивых и открытых к русской культуре", - сказала ТАСС руководитель коллектива "Любо-Мило" Екатерина Бринчугова. "Им очень нравятся русские песни, нравится, когда их вовлекают в танцы и хороводы. Они охотно в этом участвуют", - отметила она.

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По словам руководителя представительства Россотрудничества в Индии Олега Осипова, принимая во внимание, что Индия входит в число приоритетных для России стран двустороннего и международного сотрудничества, "такие гастроли высокопрофессиональных коллективов очень важны". "На них охотно идет индийская публика, которая по-настоящему ценит высокое искусство из России. Хотелось бы, чтобы они приезжали как можно чаще", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Осипова, Индия - единственная страна в мире, где расположено пять крупных российских культурных центров. Помимо Нью-Дели, Русские дома работают в Мумбаи, Калькутте, Тривандруме и Ченнаи. "Они все тоже ждут, чтобы к ним приезжали коллективы такого высокого класса", - указал он.

Выступление коллектива "Любо-Мило" было организовано при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.