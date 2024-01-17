Сергиево-Посадский музей-заповедник стал федеральным

Функции учредителя будет осуществлять Минкультуры

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник переходит из региональной собственности в федеральную. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять в федеральную собственность государственное бюджетное учреждение культуры Московской области "Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник", - говорится в документе.

Функции и полномочия учредителя будет осуществлять Минкультуры России. Основными целями деятельности музея-заповедника, согласно распоряжению, станут выявление, собирание, хранение, изучение и публикация музейных предметов коллекций, имеющих отношение к истории Троице-Сергиевой лавры, а также осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности.