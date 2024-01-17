Особняк XIX века под Костромой будет принимать художников-пленэристов со всей России

Центр взаимодействия с Союзом художников России откроют в отреставрированном здании Сусанинского краеведческого музея

КОСТРОМА, 17 января. /ТАСС/. Центр взаимодействия с Союзом художников России откроется в отреставрированном здании Сусанинского краеведческого музея в Костромской области, в особняке XIX будут базироваться художники, которые ежегодно собираются на пленэр "Грачи прилетели. XXI век". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Кроме музейных экспозиций на базе отреставрированного здания планируется разместить центр взаимодействия с мастерами народных художественных промыслов Сусанинского района и представителями Союза художников России, которые на регулярной основе проводят пленэры "Грачи прилетели. XXI век". В этих местах свой знаменитый хрестоматийный пейзаж "Грачи прилетели" создавал художник Алексей Саврасов", - говорится в сообщении.

Музей переедет в Дом Божедомова - объект культурного наследия регионального значения, построенный в конце XIX века. Сейчас в здании идет капитальный ремонт. Специалисты уже провели демонтажные работы кровли и перекрытий, работы по усилению существующего фундамента, устройству бетонного основания полов, перекрытия, устройству лестниц. На прилегающей территории была выполнена санитарная вырубка кустарника и деревьев, установлено ограждение.

Здание получит дополнительную пристройку, где будет размещена газовая автономная котельная и фондохранилище. Работы ведутся благодаря национальному проекту "Культура".

Пленэр "Грачи прилетели. XXI век" проводится в Костромской области более 10 лет и объединяет художников из разных регионов России. За все время его участниками стали более 80 авторов, большинство из них - народные и заслуженные художники, академики и члены-корреспонденты Российской академии художеств, продолжатели творческих династий.