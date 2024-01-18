Филармония проведет цикл концертов в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

В день открытия прозвучит Третья "Героическая" симфония Гавриила Попова в исполнении Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича посвятит цикл концертов 80-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады. Он объединит восемь вечеров и продлится до 28 января, сообщили накануне на пресс-конференции в филармонии.

"Мы решили, что юбилейная дата подвигает нас к тому, чтобы отметить этот юбилей шире. И наш блокадный цикл протянулся от 18 января - даты прорыва блокады Ленинграда в 1943 году - до 27 января, когда спустя год город был окончательно освобожден от вражеской осады. Все концерты так или иначе связаны с этим событием", - сказал на пресс-конференции заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

В день открытия цикла в Большом зале филармонии прозвучит Третья "Героическая" симфония Гавриила Попова - представителя советского авангарда, друга Дмитрия Шостаковича, которому посвящено это произведение. Попов, переживший в Ленинграде первую блокадную зиму, работал над симфонией в годы войны. Ее ленинградская премьера состоялась 9 марта 1947 года в Большом зале филармонии.

На открытии симфония прозвучит в исполнении Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии (ЗКР) под управлением дирижера Юрия Лебедева. В программу войдет также Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова, где солистом выступит известный российский пианист Александр Гиндин.

И музыка, и слово

В годовщину полного освобождения Ленинграда, 27 января, в Большом зале прозвучит Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича, чья легендарная блокадная премьера 9 августа 1942 года, состоявшаяся в этом же зале, вошла в историю, став символом мужества жителей осажденного города. Симфония для большого состава прозвучит в исполнении музыкантов двух оркестров филармонии под управлением главного дирижера ЗКР, народного артиста России Николая Алексеева.

С литературным вечером "Ленинградцы - дети мои!..." 19 января в Большом зале выступит народная артистка России Светлана Крючкова. Она соединила в цельную композицию стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Михаила Дудина, Джамбула, а также фрагменты блокадных дневников и песни Клавдии Шульженко.

Петербургский пианист Олег Вайнштейн исполнит 20 января в Большом зале шедевры мировой классики, звучавшие в блокадных программах одного из ведущих ленинградских исполнителей первой половины XX века, пианиста и композитора Александра Каменского. Наряду с сочинениями Шопена, Листа и Чайковского будет исполнена транскрипция Каменского знаменитых Половецких плясок из оперы "Князь Игорь" Бородина.

В исполнении "Петербургского МолОт-ансамбля" 23 января в Малом зале филармонии прозвучит сочинение Agnus Dei современного петербургского композитора Александра Кнайфеля. В основу партитуры, посвященной жертвам блокады Ленинграда, лег текст дневника школьницы Тани Савичевой.

Еще один участник цикла - Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова - 24 января представит в Большом зале программу из песен военной поры. А 26 января Академический симфонический оркестр филармонии повторит программу, исполненную в Большом зале 30 августа 1943 года этим же коллективом, тогда носившим имя Оркестр Ленинградского радиокомитета, под управлением Карла Элиасберга. "Маленькая ночная серенада" Моцарта, Серенада для струнного оркестра Чайковского, симфоническая поэма "Тассо. Скорбь и торжество" и Второй фортепианный концерт Листа прозвучат под управлением Олега Солдатова. Солистом выступит пианист Вадим Монастырский.

Цикл концертов завершится 28 января выступлением Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова. Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Филармония в годы блокады

С августа 1941 года по август 1944 года главный филармонический оркестр - Заслуженный коллектив Республики (ныне - Заслуженный коллектив России) во главе с Евгением Мравинским находился в эвакуации в Новосибирске. Филармонические концерты в это время давал здесь возглавляемый Карлом Элиасбергом Оркестр радиокомитета - единственный симфонический коллектив, оставшийся в блокадном городе. Также в блокадные годы на сцене Большого зала выступали артисты Кировского театра, Театра музыкальной комедии, Театра Балтийского флота, концертировали штабные духовые оркестры, а в сборных концертах появлялись артисты эстрады и цирка. Публика блокадного города слушала концерты в верхней одежде не только потому, что зал не отапливался, - так можно было быстрее спуститься в бомбоубежище в случае налета.

С весны 1943 года в город стали приезжать музыканты с мировым именем - Давид Ойстрах, Мария Юдина, Лев Оборин, Яков Зак, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер. Всего за время блокады в Большом зале филармонии был дан 121 концерт.