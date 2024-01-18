В Малом театре сообщили, что его планы сверстаны до 2025 года

По словам директора театра Тамары Михайловой, идут репетиции новых постановок

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Репертуарные планы и гастроли Государственного академического Малого театра определены до 2025 года, идут репетиции новых постановок, сообщила ТАСС директор театра Тамара Михайлова.

Художественный руководитель театра, народный артист СССР Юрий Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Он руководил театром с 1988 года.

"Календарный год у нас сверстан. Планы на этот год подписаны Юрием Мефодьевичем Соломиным. Более того, у нас четыре спектакля переходят на 2025-й календарный год. Все поездки, все наши гастроли тоже были согласованы с Юрием Мефодьевичем, и график составлен уже в начале декабря. Работаем, сейчас репетируем", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, режиссер Андрей Житинкин репетирует спектакль "Мой нежный зверь" по повести Антона Чехова "Драма на охоте", художником-постановщиком выступает Андрей Шаров. На сцене на Ордынке Андрей Цисарук ставит "Два клена" по пьесе Евгения Шварца. Готовятся также спектакли "В чужом пиру похмелье", "Бесприданница" по Александру Островскому.

"Малый театр - в принципе, театр, который ко всему готовится заранее, к премьерам готовится заранее", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова. Как она сообщила ТАСС ранее, имя нового руководителя театра могут назвать уже на следующей неделе.

Малый театр - один из старейших драматических театров страны. Первое представление в перестроенном доме купца Варгина сыграли в 1824 году. В настоящее время у театра несколько площадок: Историческая сцена, Сцена на Ордынке, а также в филиале в Когалыме. В труппу входят многие известные артисты, в частности, Ирина Муравьева, Василий Бочкарев, Валерий Афанасьев, Игорь Петренко, Александр Ермаков, Виктор Низовой, Владимир Носик, Михаил Филиппов, Людмила Полякова.