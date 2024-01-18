Тур БСО в честь 50-летия работы Федосеева его худруком пройдет в 15 городах РФ

По словам заместителя художественного руководителя оркестра Татьяны Назарбековой, везде будут разные программы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Концерты и выступления в честь 50-летия работы народного артиста СССР Владимира Федосеева художественным руководителем Государственного академического Большого симфонического оркестра (БСО) имени П. И. Чайковского пройдут как минимум в 15 городах России. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС заместитель художественного руководителя оркестра Татьяна Назарбекова.

Она напомнила, что БСО был организован в 1930 году как один из первых симфонических оркестров Советского Союза, Федосеев руководит оркестром с 1974 года. "Мы решили, что не можем пройти мимо такой даты, такое случается нечасто в истории музыкальных коллективов. Мы решили провести необычно этот сезон, а может, даже полтора сезона, решились на ряд праздничных мероприятий. Как сказал наш руководитель Владимир Иванович Федосеев, нужно показать, что мы создали за 50 лет, не только столице, но и всей России", - сказала Назарбекова.

"Сейчас у нас в списке около 15 городов России, от которых мы получили приглашение принять участие в различных фестивалях или просто посетить эти города. Но приглашения продолжают поступать, эта цифра может увеличиться. Конечно, это будет и концерт в Москве 17 февраля. У нас последнее приглашение из Перми и Челябинска, [концерт запланирован] на март 2025 года", - добавила она.

Кроме перечисленных городов, по ее словам, БСО посетит Псков, Кисловодск, Санкт-Петербург, город в котором родился маэстро, Владимир, Коломна, Волгоград и другие. "Везде будут разные программы. Но, безусловно, мы решили остановиться на русской классике. Обязательно будет Петр Чайковский, Михаил Глинка, Николай Римский-Корсаков", - отметила Назарбекова.

Откроется большой тур по России в рамках юбилея работы Федосеева художественным руководителем БСО в Клину, сообщил в свою очередь директор музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов. Он также поблагодарил маэстро "за родственные отношения" музея и оркестра.

По словам и. о. ректора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александра Соколова, в учреждении ценят и ждут каждую встречу с маэстро. "Очередная очень важная для нас встреча состоится в Большом зале консерватории. Владимир Иванович в программу включил Симфонию №9 Людвига ван Бетховена. В концерте примет участие Академический Большой хор "Мастера хорового пения", - сказал он.

Жизнь Федосеева в оркестре

Вспоминая полувековую историю работы дирижера с БСО, Назарбекова отметила, что маэстро "не раз спасал оркестр". "Например, когда исчез Советский Союз, оркестр оказался в сложной ситуации. Но благодаря усилиям Владимира Ивановича Федосеева оркестр был спасен, и ему было присвоено имя Чайковского. При этом сам маэстро признался, что не он спасал оркестр, а оркестр спас его. "Это жизнь в коллективе, с которым я уже сроднился. Я знаю каждого, у кого сколько детей, сколько бабушек и дедушек. Заботимся о здоровье каждого. Я окрылен тем, что эта жизнь мне дала столько понятий о музыке. Я учусь каждый день, как делать эту музыку, как сделать так, чтобы она стала ближе к нашему народу", - поделился дирижер.

Он также отметил, что несмотря на международную обстановку БСО продолжает гастролировать. "Я думаю, что все это временно, все исправится. Оркестр продолжает ездить: мы сейчас были в Китае, в Египте, едем в Турцию. Мы приглашены в Японию. Не так много как раньше, но ездим", - поделился Федосеев.

Звание народного артиста СССР было присвоено Федосееву в 1980 году. Он награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени, медалью Пушкина, а также рядом иностранных наград, включая почетный знак "За заслуги перед Австрийской Республикой" и медаль Международного общества Густава Малера.