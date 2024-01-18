Театральная библиотека Петербурга представила электронный ресурс "Война. Блокада. Память"

В него включили 500 изданных в блокаду Ленинграда книг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Старейшая в России Государственная театральная библиотека Санкт-Петербурга представила новый электронный раздел "Война. Блокада. Память". Презентация в рамках 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошла в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Это наш долг - сохранять историческую память о подвиге, в том числе и о нашей библиотеке, которая работала в блокаду и выдала за это время 3 370 книг", - сказала директор Театральной библиотеки Анастасия Гай, внучка и дочь жителей блокадного Ленинграда. Она прочла надпись на одной из достопримечательностей нового ресурса - книге "Вахтангов и его студия". Неизвестный читатель написал на развороте: "1941 год, блокада. А я вот не сдаюсь, не сдамся. Вот на зло уродам немцам читаю о светлом мечтателе. А есть хочется, и холодно. Лютый декабрь". Сам этот автограф стал реликвией того времени.

В этот же раздел вошли 500 изданных в блокаду книг - пьес, поэтических сборников, эстрадных миниатюр, очерков о подвигах бойцов. Есть тут даже сброшюрованный в книгу машинописный экземпляр пьесы, присланной в адрес Пушкинского (ныне Александринского) театра.

Еще одна подборка документов рассказывает о работе в осажденном городе артистов Театра музыкальной комедии, которые в условиях осады давали даже премьеры. Тут можно найти дневниковые записи режиссера, заведующего труппой Валентина Васильева и заслуженного артиста РСФСР Константина Бондаренко, оставившего также карандашные портреты своих коллег. Воспроизведена здесь и газетная периодика блокады, журналы того времени, газета Кировского театра "За советское искусство", Театральный справочник 1941 года.

В этот же день в библиотеке открылась серия встреч под рубрикой "Театры города-фронта". С моноспектаклем "Блокадный дневник Александринки" здесь выступил заслуженный артист России Семен Сытник.