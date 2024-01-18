В Архангельске представили фильм о песнях Поморья

При подготовке картины в течение 2023 года отсняли около 100 часов видеоматериала

АРХАНГЕЛЬСК, 18 января. /ТАСС/. Фильм "Песни Поморья" о песенном наследии севера России представила в Архангельске режиссер из Москвы Ольга Лаптева. Как автор рассказала ТАСС, она постаралась передать в своей картине феномен поморской песни, которая существует до сих пор и ее надо сохранять.

"Поморская песня настолько "природна", настолько естественна и мощна, и существует в своем совершенном объеме как стихия, как северное сияние. Я придумала такую красивую сказку о севере. В процессе работы все менялось: пластика съемок, пластика характера самого проекта. В итоге я убрала все фрагменты по закадровому тексту, по графике, по анимации и оставила чистую документалистику, я оставила лайфы [естественный закадровый звук, записанный во время съемок]", - сказала Лаптева.

Лаптева снимала фильм в течение 2023 года в Архангельской области при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры Архангельской области. Съемки проходили в Архангельске, а также Пинежском, Холмогорском, Онежском, Приморском, Плесецком, Мезенском, Лешуконском районах, старинной деревне Нёнокса и в Северодвинске. Режиссер пояснила, что отсняли около 100 часов видеоматериала.

В съемочном процессе приняли участие более 10 фольклорных коллективов, в том числе Северный русский народный хор. Официальная премьера картины состоится 25 марта, режиссер планирует представить ленту на кинофестивалях.

Лаптева снимает второй фильм на территории Архангельской области. Он будет посвящен острову Мосеев в Архангельске, где была создана первая в России судоверфь.