В Ярославле состоялась премьера анимационного сюжета лауреата "Оскара" Петрова

Работа мультипликатора рассказывает о человеке и морской стихии

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Премьера анимационного сюжета "Труженикам моря посвящается" художника-мультипликатора, лауреата премии "Оскар" Александра Петрова состоялась в Ярославском художественном музее, сюжет Петрова стал частью выставочного проекта ЯХМ и Русского музея "Иван Айвазовский", передает корреспондент ТАСС.

"То, что мы сегодня представили, этот сюжет, созданный Александром Константиновичем (Петровым - прим. ТАСС) несколько лет назад. Это было его размышление о море, он пытался придумать новый анимационный проект и сделал эту зарисовку. Она ни разу нигде не демонстрировалась. Это произведение стало новым участником нашей выставки, это осмысление современным художником стихии, которую для него открыл Иван Айвазовский", - рассказала журналистам директор ЯХМ Алла Хатюхина.

Работу Петрова дополняет музыка Владимира Мартынова, композиция была написана специально для проекта. Работа мультипликатора рассказывает о человеке и морской стихии, в оригинальной технике Петрова "ожившая живопись" показаны шторм, ураган, остатки корабля после бури, русалки и туман над водой.

Петров рассказал, что работы Айвазовского оказали на него сильное влияние. Изображая море, Петров отталкивался от впечатлений, которые произвели на него большие полотна и этюды мастера. "Его (Айвазовского - прим. ТАСС) чутье, его фантастическое воображение сделало море каким-то чудесным миром, и, конечно, мне как художнику хотелось к этому прикоснуться", - сказал Петров.

Мультипликатор отметил, что в анимационном кино редко обращались к морской тематике. "Это сложная стихия, очень трудно сделать ее анимационными средствами, немного можно назвать фильмов, которые сделаны успешно. Я хотел писать море в анимации - получился фильм "Старик и море", он отнял много сил и времени, но я наслаждался этим процессом. Я попробовал прикоснуться к тому пониманию моря, которое я видел у великого Айвазовского", - сказал Петров.

Выставка Ивана Айвазовского из междисциплинарного проекта "Три стихии" открылась в Ярославле 13 декабря 2023 года. Проект соединил живопись, поэзию, театр, музыку и анимацию. Особое место на выставке заняло одно из знаменитых полотен живописца "А. С. Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца", вокруг нее создана интерактивная мультимедийная инсталляция.