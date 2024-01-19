В Москве откроется III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова

Смотр пройдет в 48 городах России и продлится до 4 февраля

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Торжественное открытие III Музыкального фестиваля Валерия Халилова пройдет в пятницу. На сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки (ММДМ) впервые выступит Концертный духовой оркестр имени Валерия Халилова.

"III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова откроется 19 января на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки премьерным выступлением специально созданного для фестиваля Концертного духового оркестра имени Валерия Халилова. В состав коллектива вошли ведущие музыканты и солисты оркестров Москвы и Санкт-Петербурга под управлением <...> дирижера Мариинского театра Арсения Шуплякова", - отметили организаторы фестиваля. Также в концерте примет участие Московский синодальный хор, ведущие концерта - народная артистка РСФСР Анна Шатилова и заслуженный артист России Евгений Кочергин.

Как отметил Шупляков, программа открытия фестиваля включает в себя как сочинения, написанные специально для духового оркестра, так и симфонические произведения в переложениях и транскрипциях. "Творчество Валерия Михайловича многогранно, и исполнять его сочинения для нас огромная честь и большое удовольствие, поэтому публика, конечно, услышит композиции маэстро", - добавил он.

В этом году фестиваль пройдет в 48 городах России в 8 федеральных округах. Смотр продлится до 4 февраля.

О программе фестиваля

В Москве также пройдет вечер романса в музее-заповеднике "Остафьево" - "Русский Парнас". Серии мастер-классов игры на духовых инструментах состоятся в Детской школе искусств имени М. А. Балакирева и в Московском военно-музыкальном училище имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

В Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького ледовое шоу представит Духовой оркестр правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша, где оркестр исполнит музыкальные произведения, дефилируя на коньках. На катке у Главного храма Вооруженных сил РФ коллектив выступит с народным артистом России Игорем Бутманом. В рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ также пройдут мероприятия фестиваля, в их числе - мастер-класс игры на ударных инструментах, выступления Концертного оркестра духовых инструментов Донецкой государственной академической филармонии.

Кроме того, в Санкт-Петербурге пройдет концерт, посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, при участии Юношеского духового оркестра средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и Хоровой коллегии Санкт-Петербурга.

Гала-концерт фестиваля состоится 2 февраля на столичной "ВТБ-Арене". В сопровождении Концертного духового оркестра имени Валерия Халилова в концерте примут участие представители самых разных жанров: солисты оперы и балета, артисты эстрады и фигуристы. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, духовые оркестры из Республики Тыва и Донецкой Народной Республики также примут участие в вечере.

В финале каждого концерта прозвучит песня-гимн "Навсегда великая страна" на слова Александра Савицкого и музыку Валерия Халилова. ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.