Российская виолончелистка стала лауреатом германской музыкальной премии

Фестиваль SHMF, в рамках которого состоится вручение, пройдет с 6 июля по 1 сентября в Любеке

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Германская премия имени Леонарда Бернстайна присуждена в 2024 году российской виолончелистке Анастасии Кобекиной. Об этом говорится на сайте музыкального фестиваля федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (SHMF).

"29-летняя россиянка Анастасия Кобекина считается одной из самых перспективных виолончелисток своего поколения", - говорится в сообщении. "Она сочетает в себе техническое мастерство и внутреннюю теплоту, - объяснил выбор жюри художественный руководитель фестиваля Кристиан Кунт. - Нас особенно впечатлила та легкость, с которой она переключается между разными стилями и эпохами".

Фестиваль SHMF, в рамках которого состоится вручение, пройдет с 6 июля по 1 сентября в Любеке. Лауреат даст концерт 12 июля. Премия вручается с 2002 года молодым музыкантам, денежная часть составляет €10 тыс.

Кобекина родилась в Екатеринбурге в 1994 году, в 2012 году окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, обучалась в Академии в Кронберге на западе ФРГ, Берлинском университете искусств, Парижской консерватории, Высшей школе музыки и исполнительских искусств во Франкфурте-на-Майне.